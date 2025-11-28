A Controne la Sagra del fagiolo bianco. Da non perdere la “Passeggiata nel borgo”. Intervista al sindaco Poti

E’ tutto pronto a Controne per la “41° Sagra del fagiolo di Controne” , sabato 29 e domenica 30 novembre.
Il fagiolo di Controne, presidio Slow-Food, è un prodotto tipico conosciuto per la sua buccia sottilissima, la totale assenza di macchie, la rapidità di cottura e la sorprendente digeribilità: un vero toccasana.
La sagra è non solo l’occasione per degustarlo, ma anche per riscoprirne la storia e il valore culturale.
Oltre agli stand gastronomici, non mancheranno mercatini di prodotti tipici cilentani e dell’artigianato locale, laboratori del gusto e sessioni di showcooking tenute da chef e produttori. L’intrattenimento sarà assicurato da musica popolare dal vivo con canti, tamburi e balli tradizionali, insieme a visite guidate alla scoperta della storia locale, tra i vicoli e le antiche cantine del paese.
In particolare, alle ore 16.00 di domenica 30 Novembre, è prevista la “Passeggiata e racconti nel Borgo di Controne”, con visite guidate, laboratori di danza popolare, incontri con i produttori e degustazioni. L’evento è curato da My fair nell’ambito del progetto “Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore – Esperienze autentiche nel Cilento”. Prevista la rievocazione storica “La Donazione dei Fagiuoli – Controne 1530” tra costumi d’epoca e atmosfere che riportano indietro nel tempo.
Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Controne, Ettore Poti
Sindaco Poti su Sagra Fagiolo Bianco Controne
