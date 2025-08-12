A Colliano il Borgo delle Favole fino al 19 agosto. Spettacoli immersivi con un focus sui diritti dei bambini

Fino al 19 Agosto, Colliano si immerge in un mondo incantato grazie a IL BORGO DELLE FAVOLE.
Il suggestivo Borgo dei Normanni del Comune di Colliano e Palazzo Borriello si trasformano in un vero e proprio luogo incantato, dove grandi e piccini possono immergersi nelle atmosfere fiabesche di Ma Dove Vivono i Cartoni?
Nel corso dell’evento, incontri con i personaggi delle favole, spettacoli e animazione per tutta la famiglia in atmosfere da sogno tra luci, colori e sorprese!
Un’esperienza unica che unisce tradizione, divertimento e meraviglia in uno dei borghi più affascinanti della Campania.
In questa edizione, particolare focus sui diritti dei bambini.
INFO E PRENOTAZIONI
WhatsApp: 327 25 40 679
Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore artistico, Francesco Chiaiese ospite in studio
