A Castellabate, fino al 2 giugno, la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. Le voci dei protagonisti

30/05/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Appuntamento, da oggi a martedì 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate, con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T.: punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’agricoltura e dell’edilizia su un’area espositiva di oltre 120mila mq.

Saranno esposte macchine movimento terra e mezzi agricoli e ci sarà un campo prova dedicato e da test di abilità riservati a operatori qualificati, pensati per valorizzare competenze e professionalità del settore. Spazio anche all’esposizione di materiali edili e attrezzature da lavoro. Non mancheranno l’area food e bar e spazi dedicati all’intrattenimento.

Sul posto Antonio Vuolo ha raccolto i commenti di Luca Pascale, presidente associazione Giovani Annunziata, del sindaco Marco Rizzo, del consigliere Gianmarco Rodio e di un espositore.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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