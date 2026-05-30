A Castellabate, fino al 2 giugno, la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. Le voci dei protagonisti

Appuntamento, da oggi a martedì 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate, con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T.: punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’agricoltura e dell’edilizia su un’area espositiva di oltre 120mila mq.
Saranno esposte macchine movimento terra e mezzi agricoli e ci sarà un campo prova dedicato e da test di abilità riservati a operatori qualificati, pensati per valorizzare competenze e professionalità del settore. Spazio anche all’esposizione di materiali edili e attrezzature da lavoro. Non mancheranno l’area food e bar e spazi dedicati all’intrattenimento.
Sul posto Antonio Vuolo ha raccolto i commenti di Luca Pascale, presidente associazione Giovani Annunziata, del sindaco Marco Rizzo, del consigliere Gianmarco Rodio e di un espositore.
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