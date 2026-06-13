A Caselle in Pittari una due giorni dedicata al sistema carsico del medio Bussento. A Radio Alfa il prof. Ettore Valente

Si è conclusa questa mattina la due giorni dedicata alla geologia, alla geomorfologia e al geoturismo che ha portato a Caselle in Pittari studiosi, ricercatori, speleologi e amministratori provenienti da diverse realtà italiane.
Il convegno nazionale “Aspetti geologici, geomorfologici e ambientali del sistema carsico del medio Bussento nel Geoparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” ha confermato il ruolo centrale che questo territorio riveste nel panorama delle Scienze della Terra.
Per due giorni il borgo del Bussento è stato al centro di un intenso confronto scientifico promosso dal Comune di Caselle in Pittari, dal DiSTAR dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Ordine dei Geologi della Campania. Le sessioni di lavoro hanno approfondito le potenzialità geoturistiche del territorio, il rapporto tra ambiente e presenza umana nel corso della storia e le più recenti ricerche sul sistema carsico del medio Bussento.
Particolare attenzione è stata dedicata a uno dei geositi più affascinanti della Campania: l’inghiottitoio de La Rupe, dove il fiume Bussento scompare nel sottosuolo per riemergere dopo circa quattro chilometri di percorso ipogeo. Un patrimonio naturale straordinario che rappresenta non solo un laboratorio di ricerca a cielo aperto, ma anche una concreta opportunità di sviluppo sostenibile per le aree interne.
A chiudere l’evento, l’escursione sul campo tra l’inghiottitoio del Bussento e le Cascate dei Capelli di Venere ha consentito ai partecipanti di osservare da vicino le peculiarità geologiche e paesaggistiche di questo comprensorio. Un’occasione preziosa per riflettere su come la conoscenza scientifica possa trasformarsi in strumento di valorizzazione territoriale, promozione turistica e contrasto allo spopolamento.
Nostro ospite il prof. Ettore Valente, Professore associato in Geomorfologia all’Università Federico II di Napoli
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Valente su sistema carsico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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