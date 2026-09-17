A Buccino 15,7 milioni di euro per opere compensative all’Alta Velocità ferroviaria. Il punto con il sindaco Freda

A Buccino 15,7 milioni di euro per realizzare opere compensative all’Alta Velocità ferroviaria.
Ieri mattina, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte i sindaci e rappresentanti dei comuni coinvolti nei lavori per l’Alta Velocità. Lo ha reso noto il sindaco di Buccino, Freda, che ha affermato che, nel corso del vertice, è stata accolta la ripartizione delle somme condivisa dai Comuni coinvolti, con il supporto della Regione Campania. Lo stesso sindaco ha poi spiegato che, in particolare, al Comune di Buccino saranno destinati 15,7 milioni di euro, provenienti da RFI e Regione Campania, per realizzare opere compensative funzionali e utili alla fruizione della linea ferroviaria e, soprattutto, al futuro del territorio. Ne abbimo parlato in diretta con il sindaco di Buccino, Pasquale Freda
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Freda su AV
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