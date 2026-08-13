A Bellosguardo, con la Banca Monte Pruno, celebrate tre eccellenze del territorio

Si è tenuta ieri, a Bellosguardo, una serata promossa dal Club Amici di Bellosguardo per celebrare tre personalità originarie della comunità che hanno raggiunto importanti traguardi professionali e istituzionali: l’On. Mario Pepe, Presidente della COVIP, il Dott. Giuseppe Parente, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Bellosguardo e il Rev.mo Mons. Orazio Pepe, Segretario della Fabbrica di San Pietro.
Un momento dedicato al valore delle persone e al legame con le proprie origini, arricchito dalla presenza dell’ospite d’onore S.E. Maria Elena Uzzo Giannattasio, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia.
La serata ha rappresentato anche un’occasione concreta di solidarietà, con una raccolta fondi straordinaria destinata alla popolazione venezuelana colpita dal recente terremoto.
Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, intervenuto nel corso della serata, ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni ai tre protagonisti, sottolineando come «Queste storie rappresentino un motivo di orgoglio per Bellosguardo e per tutto il territorio. Sono esempi di eccellenza che dimostrano come anche dalle piccole realtà possano nascere percorsi di grande valore, capaci di raggiungere importanti livelli professionali e istituzionali, senza mai perdere il legame con le proprie comunità e con le proprie origini».
La Banca è da sempre al fianco del CAB Bellosguardo ed anche questa manifestazione si è tenuta con il sostegno della BCC Monte Pruno.
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