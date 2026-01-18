A Barcellona la IV edizione del Festival del Teatro Italiano. Ne abbiamo parlato con l’organizzatore salernitano Luca Galdi

Oggi a Barcellona, in Spagna, per incontrare Luca Galdi, imprenditore originario di Salerno che vive da circa 7 anni nella città capoluogo della Catalogna. Lavora nel campo della formazione nelle scuole, ma molto del suo tempo lo dedica alla sua grande passione che è il teatro tanto da organizzare un Festival del Teatro Italiano, che quest’anno giunge alla IV edizione. L’altra passione è la Salernitana che accomuna molti altri nostri conterranei in terra spagnola tanto da creare un Club della Salernitana a Barcellona.
Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 18 gennaio 2026, ci siamo soffermati in modo particolare sulla prossima edizione del Festival del Teatro Italiano che si terrà dal 29 gennaio, fino al 29 marzo 2026. Tanti gli spettacoli e la partecipazione di una compagnia teatrale proveniente da Cava de’ Tirreni.
