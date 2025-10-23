A 12 anni pubblica il suo primo libro di filosofia. La storia di Ferdinando Carrozza Schettino ospite a Radio Alfa.
Un talento assoluto, innato, quello del giovanissimo filosofo Ferdinando Carrozza Schettino che domani, venerdì 24 ottobre sarà a Zurigo, in Svizzera, alla cerimonia di premiazione del concorso di scrittura per la XXV Settimana della lingua italiana nel mondo ‘L’Italofonia: lingua oltre i confini’, rivolto agli studenti di italiano L2.
La manifestazione di carattere internazionale si terrà al Liceo Vermigli di Zurigo dove saranno premiati gli studenti partecipanti al concorso, bandito dall’Istituto italiano di cultura. Tra i presenti all’importante evento culturale anche un testimone d’eccezione, il tredicenne Fernando Carrozza Schettino che vive a Vallo della Lucania dove frequenta l’istituto Torre-De Mattia. Nonostante la giovane età, si è già distinto per la pubblicazione di un libro di filosofia, intitolato ‘Essere Filosofo’, edito da Albatros. Ferdinando è un vero appassionato del pensiero critico: si pone domande, cerca risposte e ama condividerle, dimostrando una maturità e una padronanza del linguaggio fuori dal comune per un ragazzo della sua età.
