89 vittime a Salerno e in altre province per una frode informatica. Indagate 68 persone

Sono 68 le persone indagate dalla Procura di Salerno per riciclaggio di proventi derivanti da truffe informatiche, nei cui confronti i Carabinieri e la Guardia di Finanza, questa mattina, hanno eseguito il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari, finalizzati al recupero di somme per un valore di 1,5 milioni di euro, percepite indebitamente.
L’inchiesta è partita dalla denuncia di una vittima ai carabinieri di Giffoni Valle Piana. Secondo gli accertamenti degli inquirenti salernitani, le vittime sarebbero 89. Le indagini hanno riguardato non solo la provincia di Salerno ma anche quelle di Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata.
Gli indagati, spacciandosi per operatori bancari, inducevano le vittime a inserire i propri dati su siti internet contraffatti e appositamente creati, accessibili da un link inviatogli. In questo modo i truffatori erano in grado di versare su conti correnti appena aperti da prestanome il denaro dai conto correnti delle vittime. I fondi venivano subito prelevati in contante oppure convertiti in criptovalute.
