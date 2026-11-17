Terzo femminicidio in poche ore, in provincia di Salerno.
Questa mattina, una donna di 88 anni, Elda Capuano, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in Corso Claudio, nella frazione di Cortedomini. La vittima viveva da sola e a lanciare l’allarme è stata la badante in quanto l’anziana non rispondeva.
Sul corpo ci sarebbero almeno 15 ferite da arma da taglio.
Indagano i carabinieri.
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