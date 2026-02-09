8 milioni di incasso da multe stradali a Salerno, ma ci sono anche le multe per necessità. La testimonianza di Giovanni

09/02/2026 Attualità
Ammonta a quasi 8 milioni di euro l’introito per le casse del Comune di Salerno derivante dalle multe per violazioni al codice della strada. Nel 2024 erano stati introitati circa 6,7 milioni di euro. In un anno l’aumento dell’incasso derivante delle multe è stato del 18,6%.

Tra le violazioni più comuni c’è il divieto di sosta. Ma spesso multe anche per necessità a causa dell’impossibilità a trovare parcheggio. Come è capitato al nostro ascoltatore Giovanni multato tre volte nel corso del 2025. Ci ha raccontato le sue motivazioni.
