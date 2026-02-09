8 milioni di incasso da multe stradali a Salerno, ma ci sono anche le multe per necessità. La testimonianza di Giovanni

Ammonta a quasi 8 milioni di euro l’introito per le casse del Comune di Salerno derivante dalle multe per violazioni al codice della strada. Nel 2024 erano stati introitati circa 6,7 milioni di euro. In un anno l’aumento dell’incasso derivante delle multe è stato del 18,6%.
Tra le violazioni più comuni c’è il divieto di sosta. Ma spesso multe anche per necessità a causa dell’impossibilità a trovare parcheggio. Come è capitato al nostro ascoltatore Giovanni multato tre volte nel corso del 2025. Ci ha raccontato le sue motivazioni.
Ascolta
Giovanni da Salerno su multe stradali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.