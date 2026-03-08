8 marzo, due donne di Polla lavoravano nella fabbrica andata a fuoco a New York. La testimonianza di Helda Stabile

In Argentina, la Giornata Internazionale della Donna è vissuta molto più come una giornata di rivendicazione sociale. A differenza dell’Italia, dove prevalgono le mimose e le cene, in Argentina si fa maggiormente sentire il movimento femminista.
Ne abbiamo parlato con Helda Stabile, originaria di Polla, che vive a Buenos Aires da quando era bambina. La tragedia all’origine della celebrazione dell’8 marzo l’ha conosciuta direttamente da sua nonna e da sua zia, che da emigrate avevano lavorato nella fabbrica di New York andata a fuoco nel 1911 togliendo la vita a 146 persone, per lo più giovani immigrate. La nonna e la zia di Helda riuscirono a mettersi in salvo.
Nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 8 marzo 2026, abbiamo parlato anche del Festival di Sanremo 2026 che in Argentina è stato accolto con il consueto calore della vasta comunità italo-argentina, che ha seguito l’evento con grande partecipazione emotiva e digitale. Helda ci ha parlato anche della gioia che ha suscitato la vittoria di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”, celebrata con particolare affetto, data la forte tradizione melodica che lega i due paesi. Tra i più apprezzati all’estero anche Arisa.
Helda Stabile da Buenos Aires
