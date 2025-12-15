7,2 milioni nelle casse del Comune di Salerno grazie alle multe pagate. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

Ammontano a 7 milioni 200mila euro le entrate nelle casse del Comune di Salerno realizzate nel corso del 2025 con le multe pagate dai cittadini per aver commesso infrazioni stradali. Il dato è stato reso noto dal Mattino.
La crescita di quasi mezzo milione di euro rispetto all’anno precedente certifica un miglioramento dell’efficacia della riscossione e una riduzione delle sacche di mancato pagamento che negli anni scorsi avevano inciso in modo rilevante sulle entrate effettive. Ad aver migliorato la riscossione sono state le procedure di notifica più rapide, i sistemi di recupero crediti più strutturati.
Altro dato interessante riguarda il numero di cittadini, ben 98, sanzionati dalla Polizia municipale perché si servivano di un pass auto disabile in modo improprio. Gli accertamenti sui contrassegni falsi o su chi ne fa un uso scorretto hanno consentito anche di individuare 12 salernitani che usavano il pass del parente defunto da tre o addirittura cinque anni. I parcheggi presi di mira dai “furbetti del pass” sono stati quelli di piazza Vittorio Veneto, piazza della Concordia, piazza Mazzini e Foce Irno. Abbiamo commentato di dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Gianluca Sollazzo su entrate dalle multe a Salerno
