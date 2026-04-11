62 mln di euro in più in Campania per assunzioni e adeguamenti contrattuali in sanità. Il parere di Pietro Antonacchio (FP Cisl)

Incrementato, di circa 62 milioni di euro, il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania che, per l’anno in corso, è pari a circa 3 miliardi e 230 milioni di euro.
L’incremento è finalizzato alle assunzioni e agli adeguamenti contrattuali. E’ uno dei provvedimenti in materia di sanità approvati ieri dalla Giunta regionale. L’esecutivo campano ha aggiornato il Piano operativo regionale per l’attuazione degli interventi del Pnrr – Missione 6 “Salute”, con particolare riferimento alle Case e agli Ospedali di Comunità. L’importo complessivo del Piano, inizialmente pari a 951 milioni circa, è stato rideterminato in 1 miliardo e 131 milioni circa. Si è poi preso atto dell’attivazione dei servizi di 51 Case della Comunità e dell’entrata in esercizio di ulteriori 16 strutture, concorrenti al raggiungimento del target riferiti al 31 marzo 2026.
Rinnovata l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di trapianto per i tre Centri che sono al Cardarelli, alla Federico II di Napoli e al Ruggi d’Aragona di Salerno. Al Centro Regionale Trapianti sono stati affidati compiti di supervisione e monitoraggio delle attività. Adottato il Piano annuale 2026 del Servizio ispettivo sanitario e sociosanitario.
Abbiamo commentato i provvedimenti per la sanità campana con Pietro Antonacchio, capo dipartimento sanità pubblica della Funzione Pubblica Cisl-Salerno.
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Pietro Antonacchio su incremento fondi sanità
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