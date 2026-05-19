60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Incontro a Teggiano con la CEI e illustri relatori

60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Incontro a Teggiano.
“Custodire voci e volti umani: informazione, verità e responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale” è il titolo dell’evento che svolge oggi presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo di Teggiano.
L’incontro, promosso in occasione della 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, ha visto la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Mons. Antonio De Luca, di Vincenzo Corrado, Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, di Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e di Raffaele Buscemi, giornalista e professore di comunicazione istituzionale presso la Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce di Roma.
Sul posto anche il nostro Pino D’Elia
Ascolta le interviste al Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Mons. Antonio De Luca, e a Raffaele Buscemi, giornalista e professore di comunicazione istituzionale presso la Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce di Roma
Diretta dal convegno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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