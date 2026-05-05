5 maggio ’98. Squillante, sindaco di Sarno: “Dietro ogni ricordo c’è una responsabilità”

Il 5 maggio del 1998 è una data incisa nella memoria della comunità di Sarno, segnata dalla devastante frana che costò la vita a 137 persone.
160 in totale considerando anche le vittime nei comuni di Siano, Bracigliano e quindivi (AV).
A ventotto anni da quella tragedia, il Comune rinnova il proprio impegno nel custodire il ricordo delle vittime e nel sostenere le loro famiglie.
Oggi, alle 17, il comune di Sarno conferirà la cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo per “aver dato importanza e giusto riconoscimento alla città di Sarno, mediante la composizione di un brano a memoria del tragico evento del 5 maggio 1998 che colpì il territorio sarnese”.
Alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica al Duomo di Episcopio. Al termine, si svolgerà un corteo da piazza Duomo al monumento dedicato alle vittime della frana.
“Noi siamo un popolo che dimentica – ha detto a Radio Alfa, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante – ci rcordiamo solo nel momento delle emergenze. Dev’essere così perchè altrimenti avremmo un’attenzione differente per il nostro territorio che dev’essere curato come un bimbo appena nato. Noi comuni, da soli non siamo in grado di farlo. E’ necessario il sostegno delle istituzioni centrali attraverso il recupero delle montagne, la cura delle aree verdi e una rivalutazione del concetto di consumo del suolo.
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frana di sarno
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