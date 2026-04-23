55enne muore dopo un intervento neurochirurgico. Indagini a Vallo Della Lucania

Indagini in corso dopo la morte improvvisa di una donna di 55 anni originaria del Golfo di Policastro, avvenuta a poche ore da un delicato intervento neurochirurgico, a cui era stata sottoposta al San Luca di Vallo della Lucania.
E’ accaduto nella giornata di martedì. La donna nella mattinata di martedì è stata sottoposta ad un’operazione per l’asportazione di un angioma cerebrale. L’intervento è riuscito, tanto che intorno alle 15,30, i sanitari hanno rassicurato i parenti sul fatto che non ci fosse stato alcun problema. Dopo tre ore, però le condizioni della paziente sono improvvisamente peggiorate fino ad arrivare alla morte. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. I familiari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine perchè sia fatta chiarezza sulle cause del decesso.
La Procura presso il Tribunale di Vallo ha già disposto il sequestro della salma, disponendo per le prossime ore un esame autoptico che potrebbe dare le risposte attese soprattutto per chiarire se ci sono stati degli errori nel corso dell’intervento o nella gestione del post operatorio.
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