50 anni di vita per la Comunità Montana del Vallo di Diano. Il punto con il presidente Vittorio Esposito

La Comunità Montana del Vallo di Diano si accinge a festeggiare i primi 50 anni di attività.
È nata, infatti, nel febbraio del 1975 a seguito dell’applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme atte a promuovere lo sviluppo delle zone montane.
Un Ente che unisce i 15 comuni del Vallo di Diano (Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Sala Consilina, Sassano, Monte San Giacomo, Teggiano, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, Polla, Atena Lucana e Pertosa.
Il primo presidente fu il professore Andrea De Laurentiis (democristiano, per anni sindaco di Sassano) che guidò una giunta sostenuta da democristiani e socialisti. Per molti anni la sede fu nella Certosa di Padula. La data di approvazione dello Statuto (27 febbraio 1976); di grande importanza gli anni ‘80 con la presenza sul territorio di Paolo Portoghesi con il progetto della Città Vallo di Diano. Un Ente che guarda al futuro attraverso interventi di carattere territoriale guidata dal presidente Vittorio Esposito, oggi nostro ospite
Esposito su enti montani
