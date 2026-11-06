50 anni di Radio Alfa, il messaggio del direttore Antonio Giardullo

Cari radioascoltatori, sono Antonio Giardullo, il direttore responsabile di Radio Alfa. Sentire oggi nelle vostre testimonianze e nei vostri messaggi così tanto calore in questa giornata storica mi riempie di orgoglio. Di fronte a una simile ondata di affetto, sento il dovere e il profondo desiderio di svelarvi un grande, un GRANDISSIMO segreto,
LA RADIO CHE AMATE, RADIO ALFA, NON È FATTA SOLO DALLE VOCI CHE CONOSCETE.
Dietro quelle voci c’è un mondo invisibile ma straordinario. Una macchina perfetta che lavora ogni giorno dietro le quinte. Ecco perché oggi voglio ringraziare pubblicamente tutti voi all’ascolto e, insieme a voi, l’incredibile squadra che rende possibile questo miracolo quotidiano:
• Il nostro reparto tecnico d’antenna: professionisti che sfidano il meteo e le distanze per mantenere in perfetta efficienza i circa 30 impianti di trasmissione dislocati sulle montagne del salernitano. È grazie a loro se la voce di Radio Alfa arriva forte e chiara in ogni casa e su ogni strada del salernitano, anche nelle zone più isolate e marginali del nostro territorio.
• I tecnici di regia e supporto audio: veri e propri angeli custodi di conduttori e giornalisti on air. Senza di loro, nessuna notizia o programma potrebbe andare in onda con la qualità che apprezzate.
• L’ufficio commerciale: una squadra di professionisti stimati che cura il rapporto fondamentale con i nostri inserzionisti. Loro gestiscono la ‘benzina’ vitale che permette a questo motore di continuare a girare.
• L’ufficio amministrativo: il cuore gestionale che garantisce la solidità dell’asset societario, il rispetto rigoroso degli obblighi di legge e la tutela contrattuale di ogni lavoratore a Radio ALFA.
• I nostri giornalisti di strada e da studio: un presidio di informazione quotidiano. Accanto a chi coordina i notiziari dalla redazione centrale, ci sono i cronisti sul campo, pronti a garantire gli aggiornamenti live per tenervi sempre informati in tempo reale.
• Il nostro direttore di produzione: quel pazzo visionario impegnato quotidianamente a coordinare il lavoro della redazione 7 giorni su 7… Natale, Santo Stefano ed Epifania compresi!
• E, in ultimo ma non ultimo, mio fratello Michele: che insieme a me ha creduto nel progetto Radio Alfa fin dal primissimo momento senza mai mollare.
Non si nasce vincenti, ma lo si può diventare. E se Radio Alfa è oggi la voce leader del territorio salernitano è SOLO grazie alla passione, al sacrificio e all’attaccamento di ogni singolo componente di questa meravigliosa squadra, che ha dimostrato nei fatti che quando l’ingranaggio gira in modo coordinato, come un orologio svizzero, il risultato è la Radio Alfa che ascoltate ogni giorno.
Un risultato prodotto da un team affiatato di 19 professionisti della radio, che con me fanno 20 e
che oggi voglio salutare e ringraziare uno per uno, per nome.
Grazie di cuore a:
Alessandro, Anna, Annavelia, Antonella, Domenico, Ersilia, Giosy, Lorenzo, Manuela, Mario, Michele, Oreste, Paola, Pasquale, Pierpaolo, Pino, Rosetta, Tony e Vito.
Grazie a tutti i nostri collaboratori di ieri e di oggi, e grazie a voi, straordinari ascoltatori, che da cinquant’anni siete la nostra motivazione più grande.
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