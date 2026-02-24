50 anni di ANCI Campania, a Casa Sanremo il presidente Francesco Morra e l’assessore regionale Maraio presentano “Note di territorio”

Anci Campania compie 50 anni e questo speciale anniversario viene celebrato con tante iniziative, per ricordare e raccontare una storia di impegno e di servizio di un’Associazione che rappresenta i Comuni, l’istituzione più vicina ai cittadini.
Anci ha realizzato anche un nuovo logo dei 50 anni che “non è solo un simbolo celebrativo ma una sfida” come ha dichiarato Francesco Morra, presidente Anci Campania, sindaco di Pellezzano: “Rappresenta una missione, quella di continuare a rafforzare il ruolo dei Comuni e dei Sindaci, chiamati ad affrontare cambiamenti profondi e responsabilità sempre più complesse”.
Anci Campania è a Sanremo per presentare “Note di territorio”, iniziativa promossa insieme alla Regione Campania. Oggi 24 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso la Clubhouse di Casa Sanremo, all’appuntamento parteciperanno il Presidente di Anci Campania, Francesco Morra, e l’Assessore regionale al turismo, promozione del territorio e transizione digitale, Vincenzo Maraio.
L’iniziativa rappresenta un momento di valorizzazione e promozione dei territori campani all’interno di una delle vetrine mediatiche più rilevanti a livello nazionale. Questa mattina ne abbiamo parlato in diretta da Sanremo con il presidente Francesco Morra.
Ascolta
Francesco Morra su 50 anni di Anci
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.