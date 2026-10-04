4 ottobre, San Francesco. Il Santo che ci ha insegnato il rispetto della Natura e delle stagioni, gli elementi chiave della “Dieta Mediterranea”

04/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Oggi 4 ottobre, San Francesco patrono d’Italia ma anche il Santo che ci ha insegnato l’amore per la natura e il rispetto delle stagioni.

E lei, dell’amore per la natura del territorio, ha fatto la sua bandiera. Con Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, in Eccellenze Salernitane in Tavola, vi raccontiamo come si trasforma la nostra terra in autunno.

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autnno e territorio
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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