4 ottobre, San Francesco. Il Santo che ci ha insegnato il rispetto della Natura e delle stagioni, gli elementi chiave della “Dieta Mediterranea”

Oggi 4 ottobre, San Francesco patrono d’Italia ma anche il Santo che ci ha insegnato l’amore per la natura e il rispetto delle stagioni.
E lei, dell’amore per la natura del territorio, ha fatto la sua bandiera. Con Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, in Eccellenze Salernitane in Tavola, vi raccontiamo come si trasforma la nostra terra in autunno.
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autnno e territorio
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