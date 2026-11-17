Un uomo di 49 anni è stato trovato riverso a terra in via XXV luglio, a Cava de’ Tirreni, con ferite al capo e in altre parti del corpo.
Ai soccorritori, prima di perdere conoscenza, avrebbe raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina e di essere stato pestato con un oggetto contundente, forse un bastone. Ma la sua versione è al vaglio degli investigatori che stanno lavorando per ricostruire l’episodio.
L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale.
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