446 i minori vittime di reato in Campania nel 2025. Il punto con il direttore generale di Terre des Hommes, Paolo Ferrara

08/10/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Sono stati 446 i minori vittime di reato in Campania nel 2025, con un’incidenza dello 0,05% sulla popolazione minorile regionale.

Il dato segna un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento a livello nazionale dell’1%. La prevalenza femminile delle vittime è significativa e in linea con la tendenza nazionale pari al 62,5%. Ancora più marcata la concentrazione femminile nelle vittime dei crimini sessuali, che in Campania raggiunge l’84%. I reati sessuali hanno coinvolto, tra maschi e femmine, 150 vittime, pari al 33,6% del totale regionale. La fattispecie di reato a danno di minore più diffusa resta quella dei maltrattamenti in famiglia: in Campania si contano 169 vittime, il 38% del totale. I dati sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes e pubblicati all’interno del dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, presentato alla sede ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in vista della Giornata internazionale delle bambine che ricorre l’11 ottobre. Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore generale di Terre des Hommes, Paolo Ferrara
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Ferrara su reati
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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