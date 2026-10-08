446 i minori vittime di reato in Campania nel 2025. Il punto con il direttore generale di Terre des Hommes, Paolo Ferrara

Sono stati 446 i minori vittime di reato in Campania nel 2025, con un’incidenza dello 0,05% sulla popolazione minorile regionale.
Il dato segna un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento a livello nazionale dell’1%. La prevalenza femminile delle vittime è significativa e in linea con la tendenza nazionale pari al 62,5%. Ancora più marcata la concentrazione femminile nelle vittime dei crimini sessuali, che in Campania raggiunge l’84%. I reati sessuali hanno coinvolto, tra maschi e femmine, 150 vittime, pari al 33,6% del totale regionale. La fattispecie di reato a danno di minore più diffusa resta quella dei maltrattamenti in famiglia: in Campania si contano 169 vittime, il 38% del totale. I dati sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes e pubblicati all’interno del dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, presentato alla sede ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in vista della Giornata internazionale delle bambine che ricorre l’11 ottobre. Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore generale di Terre des Hommes, Paolo Ferrara
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Ferrara su reati
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