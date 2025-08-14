41esimo sbarco di migranti al porto di Salerno. La diretta con Schiavone (Universo Humanitas)

Ha fatto ingresso intorno alle 8 di questa mattina nel porto di Salerno la Sea Watch 5, nave umanitaria con 71 migranti a bordo recuperati in due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.
Due gli interventi di soccorso e una evacuazione medica, sollecitata dalla ong tedesca, a favore di una donna al nono mese di gravidanza che aveva rotto le acque. La nave battente bandiera tedesca ha attraccato al molo 3 Gennaio poiché il Molo Manfredi accoglierà invece una nave da crociera. Delle 71 persone – che provengono da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan – 58 sono uomini, 13 sono donne. Tra loro, ci sono 37 minori non accompagnati, uno di due e un altro di sette anni accompagnati invece dalla madre, che è incinta. Non si esclude che a bordo possa esserci anche un’altra donna in attesa. I migranti saranno portati in un centro ad Eboli per le operazioni di identificazione, poi saranno smistati nei vari centri di accoglienza.
E’ il 41esimo sbarco di migranti per il porto salernitano.
Sul posto l’Associazione Universo Humanitas. In diretta con noi il presidente e fondatore Roberto Schiavone
