400 tonnellate di generi alimentari raccolti in Campania nella giornata nazionale della colletta alimentare. L’intervista

Superata la quota 400 tonnellate di generi alimentari raccolti in Campania nella giornata nazionale della colletta alimentare che ha mobilitato quasi 7mila volontari in quasi mille supermercati. In provincia di Salerno sono stati impegnati 2.200 volontari in oltre 300 punti vendita.
I numeri sono stati resi noti dal Banco Alimentare della Campania che ha la sua sede a Mercato San Severino. Numeri rilevanti anche a livello nazionale: raccolte 8.300 tonnellate di prodotti, grazie alla partecipazione di oltre 5 milioni di italiani, in aumento del 5% rispetto al 2024. Le donazioni alimentari permetteranno di aiutare, con il pacco alimentare, oltre 228mila persone in difficoltà attraverso 400 enti territoriali, tra parrocchie e amministrazioni comunali.
La campagna di raccolta del Banco Alimentare proseguirà online fino al 1° dicembre sulle piattaforme dedicate.
Ne abbiamo parlato con Roberto Tuorto, Direttore Banco alimentare Campania
Ascolta
colletta alimentare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.