36enne indiano abbandonato al Ruggi. Lieve miglioramento ma resta in pericolo di vita.

Sono in lieve miglioramento, le condizioni dell’uomo di 36 anni di origine indiana, ricoverato da una settimana al Ruggi di Salerno dov’era stato abbandonato in condizioni gravissime con una cancrena agli arti inferiori e un’infezione che aveva già toccato organi interni.
I sanitari salernitani non hanno ancora sciolto la prognosi.
Pur se leggermente meno gravi i parametri vitali, resta molto complessa la situazione del fegato che risulta essere compromesso. Intanto continuano le indagini da parte della polizia.
Non si esclude nulla ma le indagini sarebbero indirizzate verso l’ipotesi di un incidente sul lavoro, nel campo agricolo, non denunciato. Secondo i sanitari, a provocare un quadro clinico tanto grave, potrebbe essere stato un contatto costante e non protetto con delle sostanze tossiche che potrebbero essere usate in aziende agricole o zootecniche.
Il sospetto è che si tratti dell’ennesimo episodio legato alle condizioni disumane in cui operano molti lavoratori stranieri impiegati nei campi italiani.
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