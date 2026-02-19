350 mila laureati hanno lasciato il Sud negli ultimi 20 anni. Sulle ragioni il parere di Vincenzo Iennaco (Giovani Imprenditori Confindustria Salerno)

E’ in crescita la fuga di giovani che lasciano il Sud per studiare o lavorare nel resto del Paese. Il rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno), presentato in collaborazione con Save the children, calcola che tra il 2002 e il 2024 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno in direzione del Centro-Nord – più donne che uomini – per una perdita secca (al netto dei rientri) di 270mila unità.
Svimez quantifica in 6,8 miliardi di euro l’anno il costo associato a questa mobilità, con “un trasferimento netto e strutturale di risorse pubbliche a favore delle aree più forti del Paese”. Ai flussi interni, si affianca la crescente scelta della rotta Sud-estero: sempre tra il 2002 e il 2024 oltre 63mila under 35 laureati meridionali hanno lasciato il Paese. Al netto dei rientri, la perdita complessiva per il Sud è di 45mila giovani qualificati. E spesso la fuga dei giovani inizia prima della laurea.
Campania e Sicilia generano da sole quasi metà del flusso in uscita. La Lombardia si conferma la regione più attrattiva, seguita da Emilia Romagna e Lazio. La Svimez evidenzia comunque un miglioramento, negli ultimi anni, della capacità attrattiva degli atenei meridionali.
Ma restano da colmare i divari retributivi: territoriali e di genere. A tre anni dal conseguimento del titolo, i laureati italiani che lavorano all’estero guadagnano tra 613 e 650 euro netti in più al mese rispetto a chi resta in Italia. Il gap retributivo tra una laureata del Mezzogiorno e un laureato del Nord-Ovest ammonta a circa 375 euro mensili a favore di quest’ultimo: 1.862 contro 1.487 euro. Per comprendere le ragioni di questa fuga abbiamo ospitato in diretta il presidente dei Giovani imprenditori Confindustria Salerno Vincenzo Iennaco.
Ascolta
Vincenzo Iennaco su fuga giovani
