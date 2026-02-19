350 mila laureati hanno lasciato il Sud negli ultimi 20 anni. Sulle ragioni il parere di Vincenzo Iennaco (Giovani Imprenditori Confindustria Salerno)

19/02/2026 Attualità
E’ in crescita la fuga di giovani che lasciano il Sud per studiare o lavorare nel resto del Paese. Il rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno), presentato in collaborazione con Save the children, calcola che tra il 2002 e il 2024 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno in direzione del Centro-Nord – più donne che uomini – per una perdita secca (al netto dei rientri) di 270mila unità.

Svimez quantifica in 6,8 miliardi di euro l’anno il costo associato a questa mobilità, con “un trasferimento netto e strutturale di risorse pubbliche a favore delle aree più forti del Paese”. Ai flussi interni, si affianca la crescente scelta della rotta Sud-estero: sempre tra il 2002 e il 2024 oltre 63mila under 35 laureati meridionali hanno lasciato il Paese. Al netto dei rientri, la perdita complessiva per il Sud è di 45mila giovani qualificati. E spesso la fuga dei giovani inizia prima della laurea. 

Campania e Sicilia generano da sole quasi metà del flusso in uscita. La Lombardia si conferma la regione più attrattiva, seguita da Emilia Romagna e Lazio. La Svimez evidenzia comunque un miglioramento, negli ultimi anni, della capacità attrattiva degli atenei meridionali.

Ma restano da colmare i divari retributivi: territoriali e di genere. A tre anni dal conseguimento del titolo, i laureati italiani che lavorano all’estero guadagnano tra 613 e 650 euro netti in più al mese rispetto a chi resta in Italia. Il gap retributivo tra una laureata del Mezzogiorno e un laureato del Nord-Ovest ammonta a circa 375 euro mensili a favore di quest’ultimo: 1.862 contro 1.487 euro. Per comprendere le ragioni di questa fuga abbiamo ospitato in diretta il presidente dei Giovani imprenditori Confindustria Salerno Vincenzo Iennaco.
