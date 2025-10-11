34 milioni di euro per le strade del Vallo di Diano. La soddisfazione del presidente della Comunità Montana Esposito

La Regione Campania ha appena approvato interventi per 1 miliardo di euro sul Bando Strade regionali. Nel solo Vallo di Diano questo si traduce in un finanziamento da 33milioni 999mila 546,78 euro su 13 progetti, alcuni dei quali intercomunali.
A darne notizia è il consigliere regionale Luca Cascone. “Ieri è stato firmato il decreto con la graduatoria del bando strade tanto atteso dai Comuni di tutta la Campania: la Giunta De Luca ha deciso di investire quasi 1 MLD di euro per garantire il finanziamento di tutti gli interventi. È stato un percorso lungo ma costante al fianco dei Comuni campani per superare ogni problematica, nonché una scelta necessaria per affrontare criticità reali e promuovere nuove opportunità soprattutto per le Aree Interne, che avrebbero rischiato di essere escluse dal taglio subito dall’Accordo di Coesione”.
Grande soddisfazione da parte della Giunta Comunitaria Valdianese che, per bocca del Presidente Vittorio Esposito, ha commentato: “Un sentito ringraziamento al consigliere Cascone ed al governatore Vincenzo De Luca che hanno da subito accolto e fatto proprio il nostro appello di inserire i progetti di riammagliamento stradale dei comuni all’interno della Strategia per le Aree Interne. Questo ha consentito di recuperare dette progettualità che riguardano un tema fondamentale per le Aree Interne: la viabilità”.
La graduatoria sarà pubblicata sul prossimo BURC, mettendo così i Comuni nelle condizioni di avviare i singoli bandi in tempi brevi. Il Presidente Esposito ha voluto in definitiva rivelare un significativo aneddoto sull’intuizione di inserire il tema viabilità nei finanziamenti per la S.N.A.I. “Da più parti abbiamo recepito le preoccupazioni degli imprenditori locali sullo stato delle strade del Vallo di Diano. Non ce lo siamo fatti ripetere due volte ed abbiamo proposto in regione la nostra idea, ottenendo da subito audizione ed accoglimento. E così oggi siamo a festeggiare questo risultato storico che favorisce no solo la viabilità interna dei privati cittadini ma che facilita anche il lavoro delle nostre imprese”.
