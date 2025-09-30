Il 3 ottobre inaugura la rampa di uscita dell’A3 Angri Sud – Sant’Egidio del Monte Albino 

Si terrà venerdì prossimo, 3 ottobre, alle ore 9.30, la cerimonia di inaugurazione della rampa di uscita – corsia nord – dello svincolo Autostradale Angri Sud – Sant’Egidio del Monte Albino.
“L’opera costituisce un tassello fondamentale di un nuovo disegno della rete viaria urbana, concepita con l’obiettivo di connettere questo territorio alle grandi infrastrutture, sia per facilitare i flussi turistici diretti in Costiera Amalfitana sia per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. L’intervento ha dunque un valore strategico per l’intero comprensorio ed è stato realizzato nell’ambito dei Programmi di intervento sulla viabilità regionale della Regione Campania, finanziati con le risorse FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE 54- 2016”.
Ad annunciarlo ufficialmente è stato il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura, intervenuto in diretta a Radio Alfa.
Ascolta
antonio la mura su rampa a3
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.