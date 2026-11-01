2 novembre, le tradizioni “dolci” per la commemorazione dei defunti

Commemorazione dei morti. In Italia, le antiche tradizioni vogliono che per questo giorno vengano preparati anche molti piatti dolci.
Ogni regione ha un suo uso e una sua abitudine dolcissima per questa giornata.
Ne abbiamo parlato con Lucia Giannattasio, cuoca contadina
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dolci dei morti
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