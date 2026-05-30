26 arresti e 39 denunce della Polizia nel Salernitano, bilancio di una vasta operazione di controllo

30/05/2026 Cronaca Nessun commento
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La Questura di Salerno ha tracciato il bilancio di un’Operazione della Polizia per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa. 

Nelle ultime tre settimane la polizia sul territorio salernitano ha arrestato 26 persone, di cui 2 minorenni, 39 denunciate, tra cui 4 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 170 grammi di cocaina e crack, oltre a 30 grammi di cannabinoidi. Sequestrate anche 6 armi da fuoco, tra cui un fucile a pompa ed una carabina, insieme a munizioni di vario calibro.

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Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani. Sette le armi bianche, tra cui coltelli, anche a serramanico, e bastoni sequestrati. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 4.636 persone, di cui 138 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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