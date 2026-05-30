26 arresti e 39 denunce della Polizia nel Salernitano, bilancio di una vasta operazione di controllo

La Questura di Salerno ha tracciato il bilancio di un’Operazione della Polizia per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa.
Nelle ultime tre settimane la polizia sul territorio salernitano ha arrestato 26 persone, di cui 2 minorenni, 39 denunciate, tra cui 4 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 170 grammi di cocaina e crack, oltre a 30 grammi di cannabinoidi. Sequestrate anche 6 armi da fuoco, tra cui un fucile a pompa ed una carabina, insieme a munizioni di vario calibro.
Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani. Sette le armi bianche, tra cui coltelli, anche a serramanico, e bastoni sequestrati. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 4.636 persone, di cui 138 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.
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