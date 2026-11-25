La dipendenza economica può rendere più difficile chiedere aiuto e sottrarsi a una situazione di violenza.
Quando una donna non dispone di risorse proprie e deve affidarsi economicamente alla persona che la controlla, può sentirsi senza alternative, costretta a subire per far fronte alle necessità quotidiane.
Non è l’unico elemento che alimenta la violenza, ma può diventare una forma di ricatto e di sottomissione, e rendere ancora più difficile ricominciare.
Per questo il contrasto alla violenza richiede anche strumenti capaci di rafforzare l’autonomia e offrire possibilità concrete. In tale direzione si inserisce il Prestito Rosa della Banca Monte Pruno, pensato per sostenere l’imprenditoria femminile: prevede un tasso minimo agevolato e, come indicato nella locandina, la Banca si fa carico delle altre spese previste dall’iniziativa.
È un’opportunità per le donne che vogliono sviluppare un progetto imprenditoriale e costruire, attraverso il lavoro, nuove prospettive di indipendenza.
Accanto a questa iniziativa, rivolta all’imprenditoria femminile, la Bcc ha aderito a specifici strumenti di sostegno per le donne vittime di violenza che si trovano in difficoltà economica e sono inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali, da un centro antiviolenza o da una casa rifugio. In presenza dei requisiti previsti, è possibile richiedere la sospensione della quota capitale delle rate di mutui ipotecari e di finanziamenti rateali di credito ai consumatori per la durata del percorso di protezione e, comunque, per un massimo di 18 mesi.
Durante la sospensione, la quota interessi continua a essere rimborsata alle scadenze originarie; è inoltre possibile chiedere in qualsiasi momento la ripresa del piano di ammortamento.
Tra le ulteriori misure illustrate dalla Banca figurano anche finanziamenti a tasso zero destinati alle vittime di violenza, secondo le condizioni previste.
Sono interventi diversi, rivolti a situazioni differenti, ma uniti da un principio: la libertà ha bisogno di condizioni concrete per essere scelta e vissuta.
Sicurezza, indipendenza, opportunità e una rete di ascolto possono aiutare una donna a non sentirsi sola e a ricostruire il proprio futuro.
La Bcc Monte Pruno vuole fare la propria parte, sostenendo l’iniziativa imprenditoriale delle donne e affiancando, con gli strumenti previsti e in collaborazione con le realtà competenti, chi sta affrontando un percorso di protezione.
Banca Monte Pruno: accanto alle donne, perché la libertà possa diventare una possibilità concreta.
Per conoscere modalità, requisiti e condizioni delle iniziative, è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Monte Pruno.
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