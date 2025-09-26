2.500 agricoltori campani in corteo a Bari a tutela del grano italiano. La diretta con il direttore Coldiretti Salerno, Tropiano

Dalla Campania alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall’estero. Oltre 2500 agricoltori di Coldiretti Campania, 20mila in totale, hanno partecipato questa mattina a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica.
Il “popolo del grano”, scende in piazza per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione.
In diretta da Bari, abbiamo raggiunto telefonicamente Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno.
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
