2.500 agricoltori campani in corteo a Bari a tutela del grano italiano. La diretta con il direttore Coldiretti Salerno, Tropiano

26/09/2025 Attualità, Economia
Dalla Campania alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall’estero. Oltre 2500 agricoltori di Coldiretti Campania, 20mila in totale, hanno partecipato questa mattina a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica.

Il “popolo del grano”, scende in piazza per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione.

“Speculazioni che, spiega la Coldiretti, rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale”.  
Oggi gli agricoltori, provenienti da tutta Italia, invadono pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni le città simbolo della cerealicoltura nazionale, Bari capoluogo del Granaio d’Italia, la Puglia.

In diretta da Bari, abbiamo raggiunto telefonicamente Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno.

