250 mila euro dalla Regione per candidare l’Arechi alla Uefa 2032

La Giunta regionale della Campania ha deciso di destinare la somma di 250mila euro per candidare il nuovo stadio Arechi di Salerno al Campionato Europeo del 2032. I fondi sono destinati al Comune che entro il prossimo mese di luglio dovrà fornire un dettagliato dossier tecnico e amministrativo alla Figc per valutare la proposta.

Per saperne di più, questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su candidatura Arechi
