1°maggio, il Lavoro non è una semplice ‘occupazione’. Il punto con l’avv. Maria Rosaria Pilla del Movimento Cristiano Lavoratori

Alla vigilia del 1° maggio il Movimento Cristiano Lavoratori, nel ricordare la celebrazione della giornata del lavoro, sottolinea l’importanza fondamentale del mondo del lavoro.
Il Lavoro infatti non è una semplice ‘occupazione’ ma attiene alla sfera della dignità della persona, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. “E’ nostro dovere stimolare interventi, sollecitare strategie, evidenziare possibili sostegni. Andando subito sul concreto, per questo 2026 riteniamo si debba intervenire al più presto con una tassazione agevolata per i nuclei familiari: più figli, ma anche più persone fragili a carico, meno tasse sul lavoro. È l’unico modo per combattere davvero quello che è ormai un vero e proprio inverno demografico” così a Radio Alfa oggi in diretta l’avv. Maria Rosaria Pilla, presidente provinciale di Salerno e vicepresidente generale del Movimento Cristiano Lavoratori . Ecco l’intervista
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Pilla su lavoro
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