17 furti in due mesi. Arrestati dalla polizia due uomini a Salerno

Operazione della Squadra Mobile della Questura di Salerno che ha posto ai domiciliari due uomini accusati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e ricettazione.
Secondo la ricostruzione, gli indagati tra luglio e settembre avrebbero realizzato 17 furti a Salerno aggravati dal metodo fraudolento e dalla destrezza. Le vittime, prevalentemente donne anche anziane, a bordo della loro auto venivano avvicinate da uno dei due che con fare gentile chiedeva un’informazione stradale. Intanto il complice, approfittando della momentanea distrazione della malcapitata, rubava la borsa impossessandosi di denaro, documenti, preziosi e carte di credito o debito che venivano successivamente impiegate per prelevare contante o effettuare pagamenti nei negozi.
In alcuni casi, nelle borse rubate vi erano anche gli smartphone delle vittime e quindi i due ladri sono riusciti a introdursi abusivamente nei loro sistemi di home banking, disponendo consistenti bonifici su carte o conti correnti attivati ad hoc.
Attraverso pagamenti, prelevamenti e bonifici effettuati con gli strumenti bancari delle derubate hanno conseguito un profitto illecito di circa 50mila euro.
