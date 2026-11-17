Aggressione, ieri sera, nei confronti di un minore di 16 anni in Via Toscana, a Pontecagnano Faiano.
Sul posto è intervenuto il 118. Il ragazzo, aggredito per motivazioni ancora non note, è stato soccorso per i traumi riportati e trasportato in ospedale per un trauma al capo.
Sul caso indagano le Forze dell’Ordine.
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