Dal 16 al 19 agosto ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, torna la Festa della Collina.

Torna per la 23esima edizione, l’attesissima Festa della Collina, da sabato 16 a martedì 19 agosto, ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, in Piazza Mario D’Acunti.
In programma un mix irresistibile di gastronomia tradizionale, spettacoli musicali dal vivo e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale: l’evento infatti è Plastic Free.
Tantissimi i piatti tipici preparati con ingredienti genuini da degustare.
Dalle 21.00, spazio a spettacoli dal vivo per tutti i gusti.
Ne abbiamo parlato in diretta con l’organizzatore Vincenzo D’acunti
festa della collina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
