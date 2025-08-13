Dal 16 al 19 agosto ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, torna la Festa della Collina.

13/08/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano

Torna per la 23esima edizione, l’attesissima Festa della Collina, da sabato 16 a martedì 19 agosto, ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, in Piazza Mario D’Acunti.

In programma un mix irresistibile di gastronomia tradizionale, spettacoli musicali dal vivo e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale: l’evento infatti è Plastic Free.

Tantissimi i piatti tipici preparati con ingredienti genuini da degustare.

Dalle 21.00, spazio a spettacoli dal vivo per tutti i gusti.

Ne abbiamo parlato in diretta con l’organizzatore Vincenzo D’acunti 

Ascolta
festa della collina
