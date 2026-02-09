1,5 milioni di campani rinuncia a curarsi e chi lo fa spesso è costretto a pagare o a chiedere un prestito

09/02/2026 Attualità, Primo Piano 2 commenti
In Campania, nel 2025, 1,5 milioni di pazienti ha rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine realizzata dall’istituto di ricerca mUp Research su incarico del portale facile.it. che ha posto l’attenzione anche sul fenomeno delle “liste d’attesa chiuse”, vale a dire l’assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 1 paziente su 2.

Molti cittadini si spostano verso la sanità privata. Sempre secondo l’indagine, nel 2025 ben l’89% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al pagamento diretto con costi non trascurabili. Scorrendo i dati si scopre che la spesa media per ciascuna prestazione presso una struttura privata è stata di circa 190 euro. Sono invece quasi 180.000 i pazienti che, pur di non rinunciare a curarsi o, comunque, per non appesantire troppo il budget familiare, hanno chiesto un prestito a finanziarie, amici o parenti.

Secondo la ricerca, chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere, in media, 5mila euro e analizzando il profilo dei richiedenti si scopre che chi ha presentato domanda di prestito personale per far fronte alle spese mediche aveva, all’atto della firma, mediamente, poco più di 46 anni e nel 32% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna. 

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

2 Commenti

  1. Giovanni 09/02/2026

    L’Italia dispone di 5,4 medici ogni mille abitanti, un dato superiore alla media Ocse (3,9) e fra i più alti in Europa.
    Come si può essere così fessi a credere che mancano i medici nel momento in cui se paghi la visita medica specialistica la fai entro una settimana. La verità è che a gestire la sanità ci sono degli incompetenti messi dalla politica

    Rispondi
  2. Giovanni 09/02/2026

    Come si fa ad essere così fessi a credere che mancano i medici nel momento in cui se paghi la visita medica specialistica la fai entro una settimana. La verità è che a gestire la sanità ci sono degli incompetenti messi dalla politica.
    L’Italia dispone di 5,4 medici ogni mille abitanti, un dato superiore alla media Ocse (3,9) e fra i più alti in Europa.

    Rispondi

