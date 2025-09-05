15 anni fa l’omicidio Vassallo, Pollica si stringe nel suo ricordo. La riflessione in diretta

Oggi la comunità di Acciaroli e di tutta Pollica si stringe ancora una volta nel ricordo di Angelo Vassallo, nel giorno del 15esimo anniversario della sua uccisione, avvenuta a colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010, nella sua auto mentre rientrava a casa. “È il momento in cui, come comunità, ci ritroviamo intorno ad Angelo, che è ancora oggi presenza viva e vivida”, ha detto il sindaco Stefano Pisani che questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
Molto significativo l’intervento del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani che nel ricordare Angelo Vassallo, ha detto: “Parlare di Angelo Vassallo ai nostri studenti – dicono i docenti del Coordinamento nazionale – significa introdurli a una cittadinanza che non si limita ad osservare, ma che prende posizione; significa renderli consapevoli che la difesa dei beni comuni e dei diritti non appartiene soltanto alla politica, ma a ciascuno di noi. Il suo esempio ci invita a non abbassare lo sguardo, a non accettare la complicità tacita che lega interessi leciti e illeciti, a non credere che la violenza sia destino inevitabile dei territori. Dopo 15 anni, la sua voce continua a risuonare come monito e come promessa”.
Questa sera, dopo la messa di suffragio, alle 19, nella Chiesa della Santissima Annunziata, alle 20.30 si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Angelo Vassallo”, riconoscimento dedicato a chi, in Italia, porta avanti i suoi valori. La serata sarà impreziosita da un video-racconto costruito con le testimonianze di amici, concittadini e compagni di viaggio, restituendo l’immagine di un amministratore capace di guardare lontano e trasformare Pollica in un modello di riferimento internazionale.
Stefano Pisani su omicidio Angelo Vassallo
