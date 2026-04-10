11 Maestri del lavoro in provincia di Salerno saranno decorati il Primo Maggio. Tutto l’elenco dei nomi

In Regione Campania, quest’anno, sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro; tra questi, 11 sono della provincia di Salerno. Verranno decorati con la “Stella al Merito del Lavoro”, onorificenza che viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro a cittadini italiani lavoratori dipendenti, con 50 anni di età e con almeno 25 anni di anzianità lavorativa anche in aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
Agli 11 nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Salerno, che riceveranno l’onorificenza il Primo Maggio, vanno i complimenti del Console dei Maestri del Lavoro della Provincia di Salerno, Luigi Avella.
Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani e le aziende di appartenenza:
MdL Alfonso BOVE di Salerno – Impiegato, Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Michele CALABRESE di Mercato San Severino – Operaio, TN Service Srl con 30 anni di servizio; MdL Salvatore DE LISA di Sala Consilina – Impiegato, Fibercop S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Francesco FREZZATO di Battipaglia – Quadro in pensione, APOC Soc.Coop.arl. con 38 anni di servizio; MdL Salvatore GAETA di Angri – Quadro, Officina Meridionale di Precisione Meccanica Srl con 36 anni di servizio; MdL Vincenzo GALDI di Salerno – Quadro in pensione, A.F.P.Coldiretti con 39 anni di servizio; MdL Antonello GALLONE di Salerno – Quadro, Ansaldobreda S.p.A. con 38 anni di servizio; MdL Luigi MUCCIOLO di Pontecagnano Faiano – Quadro, Poste Italiane S.p.A. con 33 anni di servizio; MdL Vincenzo PISCOPO di Salerno – Quadro, GF Logistic S.p.A. con 33 anni di servizio; MdL Francesco Salvatore RIVELLI di Salerno – Quadro, Poste Italiane S.p.A. con 40 anni di servizio e MdL Vincenzo SICA di Salerno – Impiegato, GS S.p.A. (Carrefour Market) con 35 anni di servizio.
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