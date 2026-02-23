100 anni del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro. Ospite in studio il presidente Beniamino Curcio

Il 21 marzo del 1926 nasceva il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Cento anni di opere grandiose ed indispensabili per l’agricoltura innanzitutto.
Il Vallo di Diano, un antico lago pleistocenico, fonde la sua storia con il fiume Tanagro inizia ad essere una valle fertile con l’esecuzione dei lavori di bonifica eseguiti sotto i Borboni. Le opere, che ebbero inizio sul finire del 1700 e furono ultimate nei primi anni del 1800, metteranno fine ai rovinosi straripamenti del fiume Tanagro nel Vallo di Diano. Ma si deve tutto o quasi alla grande opera di ingegneria idraulica e manutentiva attraverso l’azione di bonifica intrapresa dal Consorzio se ad oggi la piana del Vallo di Diano non solo ha un grande valore agricolo ma soprattutto ha registrato la crescita anche urbanistica del territorio.
Il 13 marzo è previsto un grande evento presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, alla Sala Sanseverino. Ecco il programma
Ne abbiamo parlato in studio con il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio
