10 femminicidi in Campania dall’inizio dell’anno. Il punto e le riflessione con Rosy Salsano (Differenza Donna)

E’ la Lombardia, con 23 vittime rispetto alle 14 del 2024, fa registrare il maggior numero di donne uccise, seguita dalla Campania, con 10 vittime il doppio di quelle uccise nel 2024. All’interno di un contesto di generale diminuzione del fenomeno, cala il numero di vittime italiane, da 76 a 58, mentre quelle straniere salgono da 26 a 27, arrivando a rappresentare circa il 32% delle vittime totali. L’incremento dei casi riguarda Campania e Lombardia.
Rimane la cerchia familiare quella maggiormente interessata ma, a differenza di prima, l’omicidio è piu spesso compiuto dall’ex coniuge o convivente e meno dall’attuale partner.
Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Camera potrebbe approvare la nuova legge che introduce il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé stante. Noi abbiamo fatto una riflessione e il punto sulla rete di protezione per le donne che denunciano con l’operatrice esperta dell’associazione Differenza Donna della Campania, Rosy Salsano.
Rosy Salsano su violenza contro le donne
