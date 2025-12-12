10 auto rubate in Canada intercettate al porto di Salerno

Dieci autovetture di grossa cilindrata del valore commerciale totale di circa 500.000 euro sono state sequestrate durante un’importante e complessa attività info-investigativa che ha riguardato le merci in transito al porto di Salerno.
L’operazione ha visto impegnato l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con la polizia canadese presso l’Ambasciata del Canada in Italia. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle movimentazioni delle merci nel locale scalo portuale, attraverso una scrupolosa analisi dei documenti commerciali di transito e trasporto, nonché la verifica di regolarità doganale delle dichiarazioni di ingresso.
Bloccati e ispezionati 11 container, provenienti dal porto canadese di Montreal con destinazione Guinea, dichiarati contenere autoveicoli usati. La sinergica e proficua attività interforze, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, ha consentito di sequestrare per ricettazione, 10 veicoli delle case automobilistiche Honda e Toyota, di cui 9 risultati provento di furti in Canada e sui quali sono stati rilevati numeri di telaio difformi rispetto a quanto dichiarato nella relativa documentazione doganale.
Le autovetture intercettate saranno rimpatriate per la successiva restituzione ai legittimi proprietari. Sono in corso da parte dagli uffici collaterali canadesi attività investigative finalizzate all’identificazione degli autori del traffico illecito.
